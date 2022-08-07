Эксперт объяснила, как законно взять выходной 1 сентября

Россияне несколькими способами могут взять выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка на школьную линейку. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, 1 сентября официально обычный рабочий день, однако россияне могут устроить себе выходной несколькими способами. Голованова напомнила, что доноры по закону могут выбрать любой день в году и взять дополнительный оплачиваемый выходной день. Эту возможность можно потратить на 1 сентября, отметила эксперт.
Еще один вариант — написать работодателю заявление на однодневный отпуск без сохранения зарплаты. Если работодатель согласится на эти условия, гражданин сможет посетить школьный праздник, но в конце месяца получит меньшую сумму финансового вознаграждения.
Голованова также напомнила о возможности включить 1 сентября в промежуток между началом и завершением ежегодного оплачиваемого отпуска. Эксперт отметила, что гражданин может попросить работодателя перенести отпуск на нужный период или разделить его на части.
Также дополнительный выходной можно получить за работу сверхурочно, добавила Голованова. Вместо повышенной заработной платы за переработку можно попросить отгул на 1 сентября.