Эксперт объяснила, как законно взять выходной 1 сентября

Россияне несколькими способами могут взять выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка на школьную линейку. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, 1 сентября официально обычный рабочий день, однако россияне могут устроить себе выходной несколькими способами. Голованова напомнила, что доноры по закону могут выбрать любой день в году и взять дополнительный оплачиваемый выходной день. Эту возможность можно потратить на 1 сентября, отметила эксперт.

Еще один вариант — написать работодателю заявление на однодневный отпуск без сохранения зарплаты. Если работодатель согласится на эти условия, гражданин сможет посетить школьный праздник, но в конце месяца получит меньшую сумму финансового вознаграждения.

Голованова также напомнила о возможности включить 1 сентября в промежуток между началом и завершением ежегодного оплачиваемого отпуска. Эксперт отметила, что гражданин может попросить работодателя перенести отпуск на нужный период или разделить его на части.