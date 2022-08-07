Венедиктов: Чубайса выписали из больницы в Италии

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что экс-глава российской корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс был выписан из больницы в Италии. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

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«Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы. Токсикологического анализа еще нет», — написал Венедиктов.

В настоящий момент подробности самочувствия Чубайса не приводятся.

Также нет сведений, куда дальше направится бывший топ-менеджер российской компании.