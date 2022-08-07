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Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов заявил, что Чубайса выписали из больницы в Италии

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что экс-глава российской корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс был выписан из больницы в Италии. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

Венедиктов: Чубайса выписали из больницы в Италии
Фото: ТАССТАСС

«Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы. Токсикологического анализа еще нет», — написал Венедиктов.

В настоящий момент подробности самочувствия Чубайса не приводятся.

Собчак: диагноз Чубайса подтвердился

Также нет сведений, куда дальше направится бывший топ-менеджер российской компании.

Ранее стало известно, что врачи определили диагноз попавшего в реанимацию бывшего генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса. Ему окончательно подтвердили диагноз — синдром Гийена-Барре. 3 августа было опубликовано первое фото Чубайса после госпитализации.

Общество,Алексей Венедиктов,Анатолий Чубайс,Роснано,
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