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49 минут назад

Названа опасность барокамер как у Пугачевой

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева может погибнуть из-за неправильного использования «молодильной» гипербарической барокамеры. Об этом предупредила врач Татьяна Егорова, сообщает издание BLITZ+.

Названа опасность барокамер как у Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

Специалист рассказала, что гипербарическая барокамера – «волшебная штука» . Она помогает при гипоксии, хронической сердечной недостаточности, коронавирусе.

«Продлевает жизнь, это как съел молодильных яблок», - сказала Егорова.

При этом она предупредила, что при использовании аппарата бывали несчастные случаи. Это происходило, когда люди пользовались камерой самостоятельно, а не под наблюдением врача.

«Люди горят в таких камерах! Это опасная штука! А если закроется, если не вылезешь?» – высказала опасения медик.

Накануне стало известно, что Пугачева, проживающая сейчас в Израиле, купила гипербарическую барокамеру. Певица планирует установить аппарат дома. Прибор стоит около 3 млн рублей.

В подобных камерах у пациента значительно повышается кислородная емкость крови. Медики используют барокамеры при лечении от отравления угарным газом, кессонной болезни, высокой кровопотере, ожогах, обморожениях и т.д.

Ученые из Университета Тель-Авива считают, что гипербарическая оксигенотерапия увеличивает длину теломер и снижает иммунное старение клеток крови. Поэтому пожилые люди могут использовать барокамеру как способ борьбы со старением. Однако многие другие ученые критикуют выводы израильтян.

Общество,Татьяна Егорова,Алла Пугачева,
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