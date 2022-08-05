Названы правила чистки зубов

Ортодонт-стоматолог Александра Тарова рассказала о том, как нужно правильно чистить зубы. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам врача, для тщательного ухода за ротовой полостью необходимо регулярно пользоваться ополаскивателями, зубными нитями и межзубными ершиками. Эксперт также подчеркнул, что важно не то, сколько времени уходит на чистку зубов, а какие движения используются.

«Выметающие — в направлении от десны к режущему краю или жевательной поверхности, возвратно-поступательные — при очищении жевательных поверхностей зубов, круговые — рекомендуются для чистки зубов у детей дошкольного возраста, а также для массажа десен», – сообщает стоматолог.

Тарова также добавила, что весь процесс должен занимать около трёх минут, а для полного удаления налета с поверхности одного зуба необходимо сделать более 10 движений зубной щеткой.

Кроме того, Александра Тарова напоминает, что молочные зубы тоже необходимо чистить так же часто, как и коренные. Миф о том, что молочные зубы не нуждаются в чистке, не просто не верен, но ещё и опасен осложнениями, которые могут задеть и коренные зубы. Кроме того, при чистке молочных зубов нужно использовать влажные салфетки или щетку-напальчник иначе есть риск травмировать слизистую детской ротовой полости.