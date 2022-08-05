В Новосибирске предложили прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства девушки

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов, комментируя убийство 17-летней девушки мигрантом из Таджикистана, предложил полностью приостановить финансирование деятельности таджикской диаспоры. Об этом он написал в своем аккаунте в «ВКонтакте».

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Антонов пообещал обсудить данную тему на Консультативном совете по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии Новосибирска.

«Если же говорить о системном решении вопроса, то оно лежит в одном — Россия должна перестать быть проходным двором для мигрантов Средней Азии. Право нахождения на территории нашей страны нужно заслужить. Необходим жесткий контроль и нулевая толерантность за любые нарушения закона», — добавил депутат.

Также Антонов обратился к главе новосибирской таджикской диаспоры Минходжидину Каримову, который «делает вид, что эта история его не касается». Депутат призвал его «принести семье убитой хотя бы публичные извинения» за своего земляка и провести «профилактическую работу среди других».