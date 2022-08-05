В российские школы могут вернуть уроки вождения

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что в российские школы необходимо вернуть уроки вождения, которые могут помочь с получением водительских прав в будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что уроки должны быть введены для старшеклассников, а практическую часть необходимо расширить. При этом участие в таких курсах предлагается сделать добровольным, а финансирование уроков вождения Абрамов предлагает брать из федерального бюджета.
«У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижению совершеннолетия ребята могли получить права», – рассказал политик.
К обсуждению инициативы присоединился основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко. Он отметил, что поддерживает идею расширить практическую часть автокурсов, а также рассказал, что в российских автошколах наблюдается проблема качества подготовки выпускников.
Напомним, что ранее зампред Совфеда Андрей Турчак рассказал о предложении внедрять «умные» технологии в селах и городах через механизм муниципально-частного партнерства.