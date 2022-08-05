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36 минут назад

До 50 тысяч в сутки: назван срок возвращения антиковидных мер

Никита Бородкин

Вирусолог, ведущий специалист центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек подъем заболеваемости коронавирусом в России до 50 тыс. случаев в сутки в ближайшее время. Инфекционист Николай Малышев в интервью РИА Новости оценил прогноз своего коллеги, отметив, что возвращение антиковидных мер в Москве возможно уже в конце августа или начале сентября.

До 50 тысяч в сутки: назван срок возвращения антиковидных мер
Фото: ТАССТАСС

Эксперт подчеркнул, что на это повлияет начало учебного года в школах и вузах, а также возвращение людей из отпусков. Малышев отметил, что эпидемиологи уже давно говорят о грядущем росте заболеваемости.

Спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Москве

При этом подтверждать или опровергать прогноз Альтштейна он не стал, сославшись на то, что подобные предсказания — довольно «деликатная» вещь. Однако, подъема заболеваемости как с «дельта»-вариантом COVID-19 не предвидится. Малышев напомнил, что несмотря на большую заразность, протекают подвиды «омикрон» значительно легче.

Общество,Анатолий Альтштейн,Николай Малышев,
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