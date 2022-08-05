До 50 тысяч в сутки: назван срок возвращения антиковидных мер

Вирусолог, ведущий специалист центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек подъем заболеваемости коронавирусом в России до 50 тыс. случаев в сутки в ближайшее время. Инфекционист Николай Малышев в интервью РИА Новости оценил прогноз своего коллеги, отметив, что возвращение антиковидных мер в Москве возможно уже в конце августа или начале сентября.

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт подчеркнул, что на это повлияет начало учебного года в школах и вузах, а также возвращение людей из отпусков. Малышев отметил, что эпидемиологи уже давно говорят о грядущем росте заболеваемости.