До 50 тысяч в сутки: назван срок возвращения антиковидных мер

Вирусолог, ведущий специалист центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предрек подъем заболеваемости коронавирусом в России до 50 тыс. случаев в сутки в ближайшее время. Инфекционист Николай Малышев в интервью РИА Новости оценил прогноз своего коллеги, отметив, что возвращение антиковидных мер в Москве возможно уже в конце августа или начале сентября.
Эксперт подчеркнул, что на это повлияет начало учебного года в школах и вузах, а также возвращение людей из отпусков. Малышев отметил, что эпидемиологи уже давно говорят о грядущем росте заболеваемости.
При этом подтверждать или опровергать прогноз Альтштейна он не стал, сославшись на то, что подобные предсказания — довольно «деликатная» вещь. Однако, подъема заболеваемости как с «дельта»-вариантом COVID-19 не предвидится. Малышев напомнил, что несмотря на большую заразность, протекают подвиды «омикрон» значительно легче.