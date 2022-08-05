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49 минут назад

В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в России

Елена Прошина

В России не произойдет снижения скорости мобильного интернета, для подобного развития событий нет никаких предпосылок. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В Минцифры сделали заявление о мобильном интернете в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе уточнили, что для поддержания текущих темпов развития инфраструктуры запаса оборудования хватит еще как минимум на один год. При этом в России пытаются запустить собственное производство необходимого оборудования, чтобы устранить необходимость импорта из-за границы. Одновременно с этим ведется поиск партнеров для налаживания новых кооперационных производственных цепочек, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что информация о возможном снижении скорости мобильного интернета распространилась на фоне прекращения поставок в Россию оборудования для сотовых сетей. Весной 2022 года мировой производитель Huawei прекратил импорт необходимого оборудования в РФ, Nokia и Ericsson вовсе закрыли бизнес на территории страны. Участники рынка строили пессимистичные предположения о будущем состоянии сотовой связи в России.

Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что имеющихся резервов оборудования хватит на несколько месяцев, и в конце лета риск аварий и нарушений работы сети существенно возрастет.

Общество,Минкомсвязь РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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