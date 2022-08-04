Команды из ЛНР впервые стали участниками секретной игры третьего тура «Лиги Знаний»

В секретной игре третьего тура интеллектуальной викторины «Лига Знаний», организованной обществом «Знание», впервые участвовали команды из Луганской народной республики. Вместе с игроками из восьми федеральных округов России пять коллективов из ЛНР боролись за возможность пройти в гранд-финал соревнований. Всего в секретной игре сразилось 329 команд.

Фото: Общество «Знание» Общество «Знание»

По условиям викторины «Лига Знаний», помимо основных отборочных туров, в которых соревнуются команды, трижды за сезон проходит секретная игра. Победившая в этом состязании команда проходит в гранд-финал без дальнейших отборочных игр.

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Дата проведения секретной игры объявляется лишь за две недели, уточняют в обществе «Знание»

На этот раз секретная игра прошла в режиме онлайн и состояла из семи раундов.

Первый – разминочный — содержал вопросы и несколько вариантов ответов. Во втором раунде команды отвечали на вопросы, прослушав фрагменты музыкальных произведений, посмотрев выдержки из фильмов, документальных сериалов и телепередач. Третий раунд, приуроченный к 75-летию российского общества «Знание», содержал в себе не только вопросы об истории организации, но и неожиданные вопросы о науке и просвещении в целом. Четвертый раунд был посвящен географии России и мира. В других раундах команды также состязались в разгадывании ребусов, логике и умении делать ставки. Общая тематика всей игры включала в себя вопросы о науке, истории, географии, литературе, кинематографе, музыке и многом другом.

Особенностью секретной игры стало то, что команды могли искать ответы в интернете, однако, чтобы понять, что именно искать, участникам понадобились логика, эрудиция, жизненный опыт, а также скорость, ведь на поиск ответа давалась минута или 30 секунд.

За победу от ЛНР боролись команды «Донбасс», «Бывшие!», «Кондиционер», «Взаимозаменяемые» и «Темп». После игры участники выразили организаторам свой восторг и пожелали проекту продолжать работать и радовать всех любителей интеллектуальных игр.

«Отличная игра получилась. Для нашей команды пакет вопросов оказался далеко не простым, но интересным. В общем, все здорово!», — признались игроки команды «Темп», образованной на базе ГОУ ЛНР «Артемовская средняя школа № 8».