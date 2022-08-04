Команды из ЛНР впервые стали участниками секретной игры третьего тура «Лиги Знаний»

В секретной игре третьего тура интеллектуальной викторины «Лига Знаний», организованной обществом «Знание», впервые участвовали команды из Луганской народной республики. Вместе с игроками из восьми федеральных округов России пять коллективов из ЛНР боролись за возможность пройти в гранд-финал соревнований. Всего в секретной игре сразилось 329 команд.
По условиям викторины «Лига Знаний», помимо основных отборочных туров, в которых соревнуются команды, трижды за сезон проходит секретная игра. Победившая в этом состязании команда проходит в гранд-финал без дальнейших отборочных игр.
Дата проведения секретной игры объявляется лишь за две недели, уточняют в обществе «Знание»
На этот раз секретная игра прошла в режиме онлайн и состояла из семи раундов.
Первый – разминочный — содержал вопросы и несколько вариантов ответов. Во втором раунде команды отвечали на вопросы, прослушав фрагменты музыкальных произведений, посмотрев выдержки из фильмов, документальных сериалов и телепередач. Третий раунд, приуроченный к 75-летию российского общества «Знание», содержал в себе не только вопросы об истории организации, но и неожиданные вопросы о науке и просвещении в целом. Четвертый раунд был посвящен географии России и мира. В других раундах команды также состязались в разгадывании ребусов, логике и умении делать ставки. Общая тематика всей игры включала в себя вопросы о науке, истории, географии, литературе, кинематографе, музыке и многом другом.
Особенностью секретной игры стало то, что команды могли искать ответы в интернете, однако, чтобы понять, что именно искать, участникам понадобились логика, эрудиция, жизненный опыт, а также скорость, ведь на поиск ответа давалась минута или 30 секунд.
За победу от ЛНР боролись команды «Донбасс», «Бывшие!», «Кондиционер», «Взаимозаменяемые» и «Темп». После игры участники выразили организаторам свой восторг и пожелали проекту продолжать работать и радовать всех любителей интеллектуальных игр.
«Отличная игра получилась. Для нашей команды пакет вопросов оказался далеко не простым, но интересным. В общем, все здорово!», — признались игроки команды «Темп», образованной на базе ГОУ ЛНР «Артемовская средняя школа № 8».
В напряженной борьбе лидером по набранным очкам стала команда «Двойной форсаж» из Рязани, ее капитан Евгений Емельянов объяснил секрет успеха команды сыгранностью. Он пожелал другим участникам быть настойчивыми, идти вперед, добиваться своей цели и подчеркнул, сегодня быть умным и начитанным — это круто!