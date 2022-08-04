Середина августа превратится в «климатический кошмар» для двух регионов

Неблагоприятные погодные условия ожидаются сразу в нескольких регионах России в августе. Подробности рассказали синоптики.

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Специалисты предупредили, что середина последнего летнего месяца превратится в «настоящий климатический кошмар» для Урала и Сибири. Например, в Челябинске 14 августа ожидается до +27 градусов, а уже 18 числа столбики термометров покажут +15 градусов.

Похолодание придет и в Екатеринбург. Там столбики термометров опустятся с +18 до +13 градусов. К тому же в регионе прогнозируются сильные дожди. В Москве предстоящие выходные также ожидаются не самыми благоприятными в плане погоды.