Глава администрации Херсонской области госпитализирован

Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По данным канала, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Анализы Сальдо, по предварительным данным, направили в токсикологию на исследование. Результаты анализов крови помогут прояснить, есть ли в его организме отравляющие вещества. Как сообщает Baza, вчера Сальдо переправили из Херсонской области в одну из больниц Крыма. Кардиограмма не подтвердила у него инфаркта или инсульта. Сегодня его состояние ухудшилось и Сальдо, по данным RT, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. 4 августа Владимир Сальдо рассказал, что его госпитализировали после обследования, а исполняющим обязанности назначен председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. На следующий день Сальдо сообщил, что был госпитализирован после ухудшения самочувствия вследствие перенесенного ранее коронавируса. При этом он подчеркнул, что "в целом" чувствует себя хорошо, а врачи говорят о позитивной динамике.