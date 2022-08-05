В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 августа

Baza сообщила о возможном отравлении главы Херсонской области Владимира Сальдо

Газета.Ruиещё 15

Главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По данным канала, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Анализы Сальдо, по предварительным данным, направили в токсикологию на исследование. Результаты анализов крови помогут прояснить, есть ли в его организме отравляющие вещества. Как сообщает Baza, вчера Сальдо переправили из Херсонской области в одну из больниц Крыма. Кардиограмма не подтвердила у него инфаркта или инсульта. Сегодня его состояние ухудшилось и Сальдо, по данным RT, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. 4 августа Владимир Сальдо рассказал, что его госпитализировали после обследования, а исполняющим обязанности назначен председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. На следующий день Сальдо сообщил, что был госпитализирован после ухудшения самочувствия вследствие перенесенного ранее коронавируса. При этом он подчеркнул, что "в целом" чувствует себя хорошо, а врачи говорят о позитивной динамике.

Глава администрации Херсонской области госпитализирован
Фото: saldo_team / Telegramsaldo_team / Telegram
Общество,В мире,Сергей Елисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители