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41 минуту назад

Собчак опубликовала первое фото Чубайса после госпитализации

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак опубликовала первое фото экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса после госпитализации. Снимок она выложила в своем Telegram-канале «Кровавая Барыня».

На снимке видно, что политик подключен к аппарату электрокардиографии, к руке подключен катетер.

Напомним, что о госпитализации Чубайса Собчак рассказала 31 июля. По словам его супруги Авдотьи Смирновой, врачи выявили у него синдром Гийена — Барре. Это аутоиммунное заболевание, при котором клетки иммунитета человека начинает повреждать периферические нервные волокна.

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Сейчас состояние бывшего спецпредставителя президента РФ стабилизировалось, однако он все еще находится в реанимации. У него не закрывается один глаз, руки и ноги плохо слушаются.

Инцидентом с Чубайсом заинтересовались итальянские спецслужбы

После начала спецоперации РФ Чубайс уехал из России. В последнее время он находился в своем доме в Испании, откуда его и госпитализировали. Телеведущий Владимир Соловьев заявлял, что ситуация является политизированной.

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