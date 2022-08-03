Врачи подтвердили госпитализированному в Италии бывшему главе «Роснано» Анатолию Чубайса ранее поставленный диагноз. Об этом в своем Telegram-канала заявила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

По ее словам, жена Чубайса Авдотья Смирнова рассказала о стабилизации состояния политика.

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена - Барре. Состояние стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз», - пояснила Собчак.

Она отметила, что у бывшего генерального директора «Роснано» наблюдается «частичный паралич лица».

По словам телеведущей, многие ранее списывали ухудшение состояния Чубайса на коронавирус, однако он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад.

Анатолий Чубайс был госпитализирован в больницу города Ольбия с «синдромом Гийена-Барре». По данным итальянских СМИ, политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии. Осведомленные источники утверждали, что полиция рассматривала в качестве одной из версий отравление. Однако представители правоохранительных органов не проводили никаких тестов в доме Чубайса на Сардинии.