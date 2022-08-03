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17 минут назад

Россияне бросились скупать Иван-чай после слов Путина

Ura.Ru

Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Иван-чай полезнее, чем иностранная Coca-cola, резко повысило спрос на традиционный русский напиток. Об этом сообщила основательница бренда Иван-чая «Купеческий» Оксана Черкашина.

Россияне бросились скупать Иван-чай после слов Путина
Фото: ТАССТАСС

«За неделю партию ее товара на Wildberries на 1 млн рублей „смели“», — приводит слова Черкашиной telegram- канал «Forbes. Идеи для бизнеса».

Также гендиректор Илья Пуйда рассказал, что у бренда Floris продажи увеличились на 15—20%.

Ранее Путин заявлял о необходимости развивать производство Иван-чая. Глава государства отметил, что он полезнее, чем Coca-Cola. Он пообещал поручить главе Министерства сельского хозяйства заняться развитием отрасли по производству иван-чая для дальнейшего употребления. В Тюменской области власти выразили готовность выделить 16 тысяч гектаров земли для выращивания Иван-чая.

Общество,Оксана Черкашина,Владимир Путин,
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