Россияне бросились скупать Иван-чай после слов Путина

Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Иван-чай полезнее, чем иностранная Coca-cola, резко повысило спрос на традиционный русский напиток. Об этом сообщила основательница бренда Иван-чая «Купеческий» Оксана Черкашина.

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«За неделю партию ее товара на Wildberries на 1 млн рублей „смели“», — приводит слова Черкашиной telegram- канал «Forbes. Идеи для бизнеса».

Также гендиректор Илья Пуйда рассказал, что у бренда Floris продажи увеличились на 15—20%.