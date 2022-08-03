Россияне бросились скупать Иван-чай после слов Путина

Высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Иван-чай полезнее, чем иностранная Coca-cola, резко повысило спрос на традиционный русский напиток. Об этом сообщила основательница бренда Иван-чая «Купеческий» Оксана Черкашина.
«За неделю партию ее товара на Wildberries на 1 млн рублей „смели“», — приводит слова Черкашиной telegram- канал «Forbes. Идеи для бизнеса».
Также гендиректор Илья Пуйда рассказал, что у бренда Floris продажи увеличились на 15—20%.
Ранее Путин заявлял о необходимости развивать производство Иван-чая. Глава государства отметил, что он полезнее, чем Coca-Cola. Он пообещал поручить главе Министерства сельского хозяйства заняться развитием отрасли по производству иван-чая для дальнейшего употребления. В Тюменской области власти выразили готовность выделить 16 тысяч гектаров земли для выращивания Иван-чая.