Курортный город Ейск накрыла песчаная буря, ураганом повалило деревья.
По данным агентства, в эпицентре пыльной бури оказался район Каменки. Местами поднялся сильный ветер, который повалил с фасадов зданий вывески и деревья сразу на нескольких улицах, в том числе на улицах Богдана Хмельницкого, Мира и Таманской. Их ветви порвали провода.
Согласно рассказам местных жителей, скорость ветра местами достигала 30 метров в секунду.
Информации о пострадавших пока не поступало. На данный момент в Ейске действует штурмовое предупреждение.