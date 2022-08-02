Ейск накрыла песчаная буря

По данным агентства, в эпицентре пыльной бури оказался район Каменки. Местами поднялся сильный ветер, который повалил с фасадов зданий вывески и деревья сразу на нескольких улицах, в том числе на улицах Богдана Хмельницкого, Мира и Таманской. Их ветви порвали провода.