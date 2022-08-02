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35 минут назад

Ейск накрыла песчаная буря

Елена Прошина

Курортный город Ейск накрыла песчаная буря, ураганом повалило деревья.

По данным агентства, в эпицентре пыльной бури оказался район Каменки. Местами поднялся сильный ветер, который повалил с фасадов зданий вывески и деревья сразу на нескольких улицах, в том числе на улицах Богдана Хмельницкого, Мира и Таманской. Их ветви порвали провода.

Согласно рассказам местных жителей, скорость ветра местами достигала 30 метров в секунду.

Информации о пострадавших пока не поступало. На данный момент в Ейске действует штурмовое предупреждение.

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