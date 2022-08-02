Курортный город Ейск накрыла песчаная буря

Местные жители и туристы наблюдают песчаную бурую в курортном городе Ейске, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

2 августа 2022 года на краснодарском побережье Азовского моря поднялся сильный ветер. Из-за непогоды деревья падают на проезжую часть, мешая автомобильному движению, с фасадов зданий падают вывески.

Также из-за ветра на пляже песок поднялся в воздух. Это спровоцировало начало песчаной бури: находящиеся там люди рассказывают о плохой видимости.