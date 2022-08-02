Кейс Rambler&Co: Освежающий креатив на «Российской креативной неделе»

C 7 по 10 июля Парк Горького стал центром генерации новых идей и смыслов. Десятки тысяч людей пришли на Russian Creative Week 2022, чтобы поучаствовать в открытом диалоге для формирования новых национальных проектов в текущей экономической реальности. Экспертами выступили представители различных креативных индустрий – от дизайна, искусства и моды до IT, саунд-дизайна и разработки компьютерных игр.

Фото: Рамблер Рамблер

Медиахолдинг Rambler&Co каждый год становится генеральным информационным партнером «Российской креативной недели», а в 2022 установил свою welcome-зону перед входом на форум. В 30-градусную жару промоутеры бесплатно раздавали брендированную воду участникам ивента и гостям Парка Горького, а также ответственно собирали пустые пластиковые бутылки.

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Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Rambler&Co – крупнейший российский медиахолдинг с авторитетными и известными медиа, которые читают 40% пользователей Рунета. Мы хотели подчеркнуть то, что в наших СМИ нет воды! Всю её мы привезли на «Российскую креативную неделю», чтобы посетители могли не только утолить жажду креативных знаний, но и освежиться. Также мы предлагали людям подписаться на наш Telegram-канал Rambler Way, прирост которого благодаря акции составил 238,3%».

Встречают по креативу, провожают с водой

На welcome-зона были представлены все медиаактивы холдинга – такие, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Секрет фирмы, «Чемпионат» и другие. На бутылках объёмом 0,33 литра была надпись: «В медиа Rambler&Co нет воды, она вся здесь». А мелким шрифтом был написан большой, намеренно «водный» текст:

«Сколько нужно пить воды? Многие задаются этим вопросом. Ведь вода – это вещество с уникальными свойствами, которые не только еще полностью не объяснены, но далеко не все известны. Нет вещества более удивительного, чем обыкновенная вода. Это одно из самых загадочных веществ нашей планеты. Вода является неотъемлемой составляющей всех тканей и органов человека, а также участвует во многих жизненно важных процессах, без которых полноценное функционирование организма было бы невозможно. Вода – основа жизни. Организм человека на 60-80% состоит из воды, у детей этот показатель еще выше. Вода поддерживает температуру тела, выводит продукты жизнедеятельности и доставляет питательные вещества в клетку. Вода является катализатором многих процессов».

Также на этикетке бутылок был размещён QR-код – все желающие могли подписаться на Telegram-канал с новостями холдинга – Rambler Way.

За дизайн стойки и бутылок отвечал департамент визуальных коммуникаций (VisCom) медиахолдинга Rambler&Co. На «Российской креативной неделе» также выступил арт-директор VisCom Виктор Кириллов, принявший участие в сессии «Бренд-дизайн и визуальные коммуникации в СМИ: как выглядит удобное медиа в 2022».

Социальная ответственность

Медиа Rambler&Co не выходят на бумаге, а в офисе компании установлены контейнеры для раздельного сбора мусора – медиахолдинг ответственно относится к природным ресурсам и несёт свои ценности в массы.

Поэтому вся промоактивность на Russian Creative Week была ещё и «зелёной». Рядом со стойкой стоял контейнер для сбора бутылок с надписью «СПАМЬ СЮДА». Сдал одну пустую бутылку – получил полную! Сдал вторую – помог экологии.

На welcome-зоне каждый день присутствовал представитель компании «Собиратор», который рассказывал о раздельном сборе вторсырья – почему это важно и как правильно его организовать.

Брендированная одежда нашего промоперсонала была также сделана из переработанного полиэстера. Например, бейсболка промоутеров изготовлена из 1,5 пластиковых бутылок. Благодаря собранному вторсырью можно будет одеть весь персонал будущих Russian Creative Week!

Проект помогала реализовать компания «Макситек» – ведущая рекламно-производственная компания в России и СНГ с 15-летним опытом работы, среди клиентов которой АО «Гознак», ОАО Мосводоканал, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ТД «Черкизово», РОСАТОМ, известные российские телеканалы и многие другие.

Результаты

Участники фестиваля активно проходили по QR-коду на бутылках – прирост TG-канала медиахолдинга составил 238,8%!