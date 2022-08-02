Кеосоян высмеял предложение Зеленского о сносе памятника Екатерине II

Ответ президента Украины Владимира Зеленского на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент в честь порноактера Билли Херрингтона ярко демонстрирует «глубинный провинциализм» украинских властей. Об этом в своей программе в программе «Утренний рык» на радио Sputnik заявил актер и режиссер Тигран Кеосаян.

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Ранее петиция с предложением снести в Одессе памятник Екатерине II и установить вместо него постамент актеру гей-порнофильмов Билли Херрингтону набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения ее президентом Владимиром Зеленским.

Реагируя на петицию глава Украины обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в ней вопросы. Зеленский подчеркнул, что важно «проработать вопросы по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

По словам Тиграна Кеосаяна, в предложении президента страны «проявляется все хуторянство» украинских властей.

«Ни что так ярко не рассказывает о глубинном провинциализме Зеленского и всей украинской власти, как эта история. Вот мы плохо русским сделаем - Екатерину поменяем на порноартиста», - заметил он.