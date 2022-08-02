Пока вы спали: война США и Китая и полное эмбарго на россйский уголь

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Китай и США готовы начать войну из-за женщины

Визит главы Палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей временно неподконтрольной территорией, поставил Вашингтон и Пекин на грань вооруженного противостояния. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что, если Китай создаст напряженность во время этого визита, то ответственность за происходящее ляжет исключительно на Пекин, пишет «Взгляд».

Безопасность Пелоси должна обеспечить авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» и эскорт истребителей. В свою очередь,, Народно-освободительная армия КНР (НОАК) объявила о серии военных учений в Южно-Китайском море и пообещала «похоронить всех вторгшихся врагов».

Евросоюз ввел эмбарго на российский уголь

С 1 августа начал действовать запрет ЕС на покупку угля из России, который ударил по обеим сторонам. До введения санкций Россия поставляла в Европу угля примерно на €4,4 млрд. Что сейчас происходит на угольных рынках, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в целом из-за прекращения поставок российского угля в ЕС катастрофы не произошло. Однако Евросоюз теперь вынужден покупать уголь дороже, а российские производители продают его с существенной скидкой в Китай и Индию. При этом обе стороны также несут убытки из-за удлинения маршрутов доставки и проблем с логистикой.

Продавцы маркетплейсов включились в параллельный импорт

Данные опроса облачного сервиса «МойСклад» свидетельствуют о том, что каждый 10-й продавец на маркетплейсах стал предлагать товары, ввезенные по параллельному импорту. Особым спросом пользуются товары для дома компаний IKEA, Zara и H&M, на втором месте — одежда и обувь, на третьем — электроника и бытовая техника, пишут «Известия».

Товары, ввезенные по параллельному импорту, уже продаются на Wildberries и «Яндекс Маркете». В Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт — это не поставки контрафактной продукции, а закупки оригинального товара в тех странах, где он есть в свободной продаже. При этом в ведомстве рассматривают возможность обязать указывать в карточках товаров на маркетплейсах, «ввезен товар официальным дистрибьютором или нет».

«Хезболла» вмешалась в противостояние Запада с Россией

Ливанская группировка «Хезболла» демонстрирует готовность использовать силовой сценарий для урегулирования территориального конфликта с Израилем. При этом демаркация спорной морской границы между странами имеет большое значение для Европы, которая рассматривает Израиль как один из ключевых источников замены российского газа, пишет «Независимая газета».

Для снижения рисков в Ливан направился старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн. При этом лидер «Хезболлы» уверен в том, что стране «представился исторический шанс» решить вопрос со спорными месторождениями газа «Кариш» и «Кана».

Российская «Калина» беспокоит США

Россия в дополнение к имеющемуся комплексу наблюдения за космосом разработала систему «Калина», которая представляет собой «зловещее лазерное оружие», способное выводить из строя американские спутники. Об этом в своей статье для Forbes рассказал полковник ВВС в отставке, исполнительный директор компании по разработке и производству коммерческих спутников York Space Systems Чарльз Бимз.