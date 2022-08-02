В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами

«А у нас вот совсем недавно был случай, где два здоровых малыша до двух лет ушли в одну из европейских стран, при этом между собой разлучили и отправили в разные места четырех детей. Я уверена, что на территории России они нашли бы себе родителей очень легко», — рассказала она, отметив, что никакой исчерпанности мер в этих случаях не было.