Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия - 2022»

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Миссис Россия - 2022». Победительницей стала москвичка Нина Банная. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что 40-летняя красавица владеет международным гостиничным бизнесом и воспитывает троих детей.
Вместе с короной Банная получила уникальный приз - роль в сериале «Зины в деле». В нем также сыграет актриса Олеся Железняк.
В конкурсе участвовали десятки финалисток со всей России в возрасте от 21 до 64 лет. В составе жюри были фотомодель Полина Диброва, кинодеятель Вероника Бодянская и другие звезды.
Титул «Миссис Россия Globe 2022» вместе с правом представлять Россию на зарубежных конкурсах достался Виктории Московской, маме четверых сыновей.