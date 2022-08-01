Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия - 2022»

Вместе с короной Банная получила уникальный приз - роль в сериале «Зины в деле». В нем также сыграет актриса Олеся Железняк .

В конкурсе участвовали десятки финалисток со всей России в возрасте от 21 до 64 лет. В составе жюри были фотомодель Полина Диброва, кинодеятель Вероника Бодянская и другие звезды.