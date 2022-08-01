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53 минуты назад

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия - 2022»

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Миссис Россия - 2022». Победительницей стала москвичка Нина Банная. Об этом пишет ТАСС.

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия - 2022»
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что 40-летняя красавица владеет международным гостиничным бизнесом и воспитывает троих детей.

Вместе с короной Банная получила уникальный приз - роль в сериале «Зины в деле». В нем также сыграет актриса Олеся Железняк.

В конкурсе участвовали десятки финалисток со всей России в возрасте от 21 до 64 лет. В составе жюри были фотомодель Полина Диброва, кинодеятель Вероника Бодянская и другие звезды.

Титул «Миссис Россия Globe 2022» вместе с правом представлять Россию на зарубежных конкурсах достался Виктории Московской, маме четверых сыновей.

Общество,Полина Диброва,Олеся Железняк,
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