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1 час назад

Умер экс-командир «Альфы» Головатов

Никита Бородкин

Бывший командир группы специального назначения «Альфа» Михаил Головатов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа».

Умер экс-командир «Альфы» Головатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины смерти Головатова не уточняются. Место прощания с бывшим спецназовцем станет известно позднее. Совет организации отмечает, что бывший силовик принадлежал к ветеранам первого состава группы «А».

Михаил Головатов родился 23 августа 1949 года. Проходил службу в военизированной пожарной охране Москвы, в 1972 году продолжил свою службу в седьмом Управлении КГБ СССР. В 1974 году перешел на работу в группу «А», сразу после ее формирования. В ней он прослужил от младшего разведчика до командира подразделения особого назначения.

Литва обвиняла Головатова в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа «Альфа» штурмовала телецентр, в частности, в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В 2011 году его арестовали в Вене, однако позднее австрийские власти его отпустили, объяснив это некими юридическими причинами. В 2019 году окружной суд Вильнюса заочно приговорил Гловатова к 12 годам лишения свободы.

Общество,Михаил Головатов,КГБ СССР,
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