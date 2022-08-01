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1 час назад

Брат Чубайса рассказал о его состоянии

Алиса Селезнёва

Состояние госпитализированного в Италии бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса постепенно улучшается, у него нет никаких хронических заболеваний. Об этом заявил брат политика Игорь Чубайс, пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом – «синдром Гийена-Барре». Телеведущая Ксения Собчак, сославшись на супругу экс-чиновника Авдотью Смирнову, заявила, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным итальянских СМИ, политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье Сардинии.

Раскрыты подробности госпитализации Чубайса

Брат бывшего главы «Роснано» рассказал, что «ничего критического не происходит», и состояние Анатолия Чубайса постепенно улучшается.

«Поскольку он в целом парень здоровый и крепкий, и никаких хронических болезней у него нет, то понятно, что скоро он встанет на ноги, и все будет нормально», - уверен Игорь Чубайс.

Он отметил, что некоторые родственники связывают болезнь Анатолия Чубайса с перенесенным им около года назад коронавирусом, но точной информации об этом нет.

Анатолий Чубайс находится в больнице города Ольбия, его жизнь вне опасности. Врачи проводят обследование, однако результатов анализов пока нет, пишет со ссылкой на агентство ANSA ТАСС.

При этом осведомленные источники утверждают, что полиция рассматривает в качестве одной из версий отравление. Однако представители правоохранительных органов не проводили никаких тестов в доме Чубайса на Сардинии.

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