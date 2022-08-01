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1 час назад

В кинобизнесе рассказали о способах показа голливудского кино в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Киносеть «Синема парк» и «Формула кино» намерена показывать иностранные ленты студий, приостановивших работу в России, сообщил гендиректор предприятия Алексей Васянин.

Голливудскую продукцию планируют показывать в формате видеоматериала в паре с отечественными фильмами, это не требует специального удостоверения, заявил Васянин, передает ТАСС.

«Видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения. Нарушаем [законодательство] или нет – может решить только суд, мы готовы на него пойти для того, чтобы привлечь внимание», – добавил он.

«Если зарубежные студии вернутся, мы готовы расплатиться в рамках указа президента об открытии спецсчетов или иным образом», – подчеркнул гендиректор.

По его словам, главной целью появления такого формата является привлечение внимания профильного министерства к проблеме кинотеатральной отрасли и создание плана по выходу из ситуации.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что ряд киностудий, включая Disney и Sony, ищут каналы для параллельного импорта в Россию.

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