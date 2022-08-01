Киносеть «Синема парк» и «Формула кино» намерена показывать иностранные ленты студий, приостановивших работу в России, сообщил гендиректор предприятия Алексей Васянин.
Голливудскую продукцию планируют показывать в формате видеоматериала в паре с отечественными фильмами, это не требует специального удостоверения, заявил Васянин, передает ТАСС.
«Видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения. Нарушаем [законодательство] или нет – может решить только суд, мы готовы на него пойти для того, чтобы привлечь внимание», – добавил он.
«Если зарубежные студии вернутся, мы готовы расплатиться в рамках указа президента об открытии спецсчетов или иным образом», – подчеркнул гендиректор.
По его словам, главной целью появления такого формата является привлечение внимания профильного министерства к проблеме кинотеатральной отрасли и создание плана по выходу из ситуации.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что ряд киностудий, включая Disney и Sony, ищут каналы для параллельного импорта в Россию.