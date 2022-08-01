В Москве умер последний председатель КГБ СССР

В Москве умер 84-летний последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал НТВ.

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Партийного деятеля похоронят на Троекуровском кладбище.

В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988 бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР.

При Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого.