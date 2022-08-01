В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
56 минут назад

В Москве умер последний председатель КГБ СССР

Lenta.ru

В Москве умер 84-летний последний председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Вадим Бакатин. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал НТВ.

В Москве умер последний председатель КГБ СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Партийного деятеля похоронят на Троекуровском кладбище.

В 1983 году Бакатин стал инспектором в ЦК КПСС, а в 1988 бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность министра внутренних дел. В 1991 году Бакатин был одним из кандидатов на выборах президента РСФСР.

Умер Владимир Жириновский

При Бакатине КГБ разделили на несколько самостоятельных спецслужб, однако сам председатель был против этого.

Ранее стало известно, что заместитель генерального директора научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы», управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения в Туле Дмитрий Коноплев скончался в возрасте 45 лет.

Общество,Вадим Бакатин,Михаил Горбачев,Владимир Жириновский,НПО "Высокоточные комплексы",КГБ СССР,КПСС,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители