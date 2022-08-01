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30 минут назад

Врач рассказал об опасности выявленного у Чубайса синдрома Гийена-Барре

Алиса Селезнёва

Синдром Гийена-Барре, выявленный у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, является аутоиммунным заболеванием и может привести к необратимым последствиям. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач рассказал об опасности выявленного у Чубайса синдрома Гийена-Барре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что уехавший из России Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Он отметил, что его состояние оценивается врачами как стабильное, средней тяжести.

Однако телеведущая Ксения Собчак, сославшись на супругу политика Авдотью Смирнову, заявила, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию в тяжелом состоянии и у него отнимаются руки и ноги.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин обратил внимание на то, что при синдроме Гийена — Барре действительно возникают вялые парезы, когда плохо работает какая-то часть тела.

А в перспективе возможны необратимые последствия, так как иммунная система человека в результате разбалансировки начинает воспринимать здоровые ткани, как больные и атаковать их, пояснил он.

«Для остановки агрессии применяются различные методы лечения, но надо понимать: когда возникает аутоиммунная реакция, это означает активное воздействие иммунной системы на организм. Этот процесс необратим, его можно только приостановить», - заметил эксперт.

Среди причин развития синдрома Гийена — Барре врач назвал генетическую предрасположенность или перенесенные болезни, следствием которых он мог стать.

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