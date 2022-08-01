Названы самые долгие последствия коронавируса

«Чем больше времени, тем больше мы узнаем о таких последствиях, особенно со стороны центральной нервной системы. Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса. Возможно, в литературе есть описание изменения обоняния на долгое время», — рассказал специалист.