Необычный способ катания на самокате попал на видео

В Санкт-Петербурге заметили молодого человека, который изобрел необычный способ катания на самокате. Для того, чтобы прокатиться с ветерком парень соединил электросамокат и продуктовую тележку. Момент необычного проката попал на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале “Раньше всех. Петербург”.

Автор поста отметил, что молодой человек изобрел ещё более опасный вид транспорта. На видео видно, что парень встает на тележку из супермаркета и при помощи электросамоката начинает прогулку.