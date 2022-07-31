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47 минут назад

Необычный способ катания на самокате попал на видео

Денис Фьючин

В Санкт-Петербурге заметили молодого человека, который изобрел необычный способ катания на самокате. Для того, чтобы прокатиться с ветерком парень соединил электросамокат и продуктовую тележку. Момент необычного проката попал на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале “Раньше всех. Петербург”.

Автор поста отметил, что молодой человек изобрел ещё более опасный вид транспорта. На видео видно, что парень встает на тележку из супермаркета и при помощи электросамоката начинает прогулку.

Ранее сообщалось о погоне полицейского на мотоцикле за электросамокатчиком в Москве.

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