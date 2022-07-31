В России выявили 12 498 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 498, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 12 248 случаев заражения и 43 смерти, всего с начала пандемии - 18 601 719 и 382 433 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 056 против 6 209 днем ранее, до 17 975 398.