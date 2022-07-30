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1 час назад

Погоню медвежонка за семейством лосей сняли на видео

Денис Фьючин

Тракторист в Ярославской области стал свидетелем погони медвежонка за семьей лосей. Он снял инцидент на видео из своего трактора. Видео опубликовано в паблике «Ярославль LIVE» во Вконтакте.

Внимание! Не Калачиха и не Пуплышево! Реальное Видео, снято в 4 утра 2 июля 2022 года, на рабочем месте, на тракторе! В Ярославком Районе, Ярославской Области, НОВОСЕЛКИ!!!!- говорится в сообщении.

Тракторист снял бегущую в сторону леса лосиху с лосятами,а затем в объектив камеры попадает медвежонок, который гонится за ними.

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