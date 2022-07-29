Россиян предупредили о неустойчивой погоде в августе

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о том, какой погоды стоит ждать россиянам в августе. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».
В центре Европейской части России, август начнётся с тёплой погоды днём и прохладной температуры ночью. В отдельные дни ожидаются кратковременные локальные дожди.
Юг Европейской части России, если верить синоптикам, ожидает жара – температура местами поднимется до 35 градусов. Погода ожидается неустойчивая: кратковременные ливни с грозами и порывистым ветром. Кое-где даже возможен град.
«Также неустойчивая погода у нас ожидается на северо-западе. Там южный циклон выходит. Сначала в воскресенье он заденет Калининградскую область, а в первые дни августа выйдет на территорию Ленинградской области, на Карелию и область северо-запада – Новгородская и Псковская будут залиты», – рассказала Макарова.
На востоке Европейской России также ожидаются кратковременные дожди. Зато на севере и западе Приволжского округа ожидается спокойная, близкая к норме погода.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ожидать жителям столицы.