Россиян предупредили о неустойчивой погоде в августе

«Также неустойчивая погода у нас ожидается на северо-западе. Там южный циклон выходит. Сначала в воскресенье он заденет Калининградскую область, а в первые дни августа выйдет на территорию Ленинградской области, на Карелию и область северо-запада – Новгородская и Псковская будут залиты», – рассказала Макарова.