В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
7 минут назад

Россиян предупредили о неустойчивой погоде в августе

Елена Прошина

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о том, какой погоды стоит ждать россиянам в августе. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».

Россиян предупредили о неустойчивой погоде в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В центре Европейской части России, август начнётся с тёплой погоды днём и прохладной температуры ночью. В отдельные дни ожидаются кратковременные локальные дожди.

Юг Европейской части России, если верить синоптикам, ожидает жара – температура местами поднимется до 35 градусов. Погода ожидается неустойчивая: кратковременные ливни с грозами и порывистым ветром. Кое-где даже возможен град.

«Также неустойчивая погода у нас ожидается на северо-западе. Там южный циклон выходит. Сначала в воскресенье он заденет Калининградскую область, а в первые дни августа выйдет на территорию Ленинградской области, на Карелию и область северо-запада – Новгородская и Псковская будут залиты», – рассказала Макарова.

На востоке Европейской России также ожидаются кратковременные дожди. Зато на севере и западе Приволжского округа ожидается спокойная, близкая к норме погода.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ожидать жителям столицы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители