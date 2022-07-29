Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе

Установка на балконе горшков с растениями может быть расценена, как переоборудование и нарушение архитектурного облика здания. За это россиянам грозит штраф от 2,5 до 50 тысяч рублей, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

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«Когда с внешней стороны на перилах балкона закрепляются ящики для цветов, это может быть расценено как нарушение архитектурного облика. А когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни», — уточнил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.

По его словам, наказать могут как владельца квартиры, так и управляющую компанию, которая ненадлежащим образом следит за домом. Мезенцев отметил, что для физического лица штраф составит около 2,5 тысячи рублей, для директора управляющей компании — от четырех до пяти тысяч рублей, а для юридического лица — от 40 до 50 тысяч рублей.