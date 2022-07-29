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52 минуты назад

Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе

Ura.Ru

Установка на балконе горшков с растениями может быть расценена, как переоборудование и нарушение архитектурного облика здания. За это россиянам грозит штраф от 2,5 до 50 тысяч рублей, предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

Россиян предупредили о штрафах за цветы на балконе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Когда с внешней стороны на перилах балкона закрепляются ящики для цветов, это может быть расценено как нарушение архитектурного облика. А когда промышленный альпинист спускается с крыши дома вдоль стены, дополнительные секции ящиков могут помешать его работе, а в некоторых случаях могут даже представлять опасность для его жизни», — уточнил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.

По его словам, наказать могут как владельца квартиры, так и управляющую компанию, которая ненадлежащим образом следит за домом. Мезенцев отметил, что для физического лица штраф составит около 2,5 тысячи рублей, для директора управляющей компании — от четырех до пяти тысяч рублей, а для юридического лица — от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в разговоре с URA.RU предупредил, что граждане могут получить штраф за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Его размер составит от 1500 до 2500 рублей.

Общество,Василий Воробьев,Федор Мезенцев,
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