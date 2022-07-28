Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить «по паре кружек пива» с Путиным

Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины, — сказал Линч в видеообращении к ненастоящему Зеленскому.