В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
35 минут назад

Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить «по паре кружек пива» с Путиным

News.ru

Американский режиссёр Дэвид Линч посоветовал для достижения мира на Украине выпить Зеленскому «по паре кружек пива» с Путиным. Американца разыграли пранкеры Вован и Лексус от имени президента Украины, пишет РИА Новости.

Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить «по паре кружек пива» с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины, — сказал Линч в видеообращении к ненастоящему Зеленскому.

Стивен Кинг поговорил с «Зеленским» и назвал его великим

Также Линч заявил, что считает технологии по достижению мира гораздо более действенными, чем технологии войны и убийства.

Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива, — посоветовал именитый режиссёр план договорённости Зеленскому с Путиным.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть американского писателя Стивена Кинга и позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского. Один из пранкеров, представившись Зеленским, сообщил, что хочет сыграть клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Кинг ответил, что Пеннивайз «плохой парень», и пообещал найти для украинского лидера более подходящую роль.

Общество,Владимир Зеленский,Стивен Кинг,Дэвид Линч,Владимир Путин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители