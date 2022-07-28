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10 минут назад

Россиянам рассказали, можно ли подать в суд на IKEA за проваленную распродажу

Елена Прошина

«Прощальная распродажа» компании IKEA пошла не по плану. Покупатели жалуются на невозможность оформить заказ, недовоз покупок и отказ со стороны ритейлера вернуть деньги. Представитель Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров и специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко рассказали, могут ли недовольные покупатели обратиться с жалобой в суд. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».

Россиянам рассказали, можно ли подать в суд на IKEA за проваленную распродажу
Фото: ReutersReuters

Эксперты считают, что действия IKEA незаконны и нарушают законодательство о защите прав потребителей.

«В случае неисполнения договора купли-продажи потребитель вправе направить письменное требование продавцу о передаче товара либо о возврате денег. В последующем, если продавец не принял меры, потребитель может обратиться в суд», – сообщает Дмитрий Уваров.

Кроме того, Яна Бондаренко напоминает, что по закону IKEA должна отреагировать на письменное требование передать товар или деньги за него в срок до 10 дней.

«Если после направления претензии от компании нет ответа, не надо ждать его месяцами — бегом к юристу, он подготовит исковые документы и направит их в суд. Если иск касается товара или возврата денег на сумму до 100 000 рублей, то дело рассмотрят в течение 2 месяцев», – рассказала эксперт.

Эксперты также напоминают, что при массовых нарушениях прав потребителей пострадавшие могут подать коллективный иск.

Напомним, что компания IKEA столкнулась со множеством трудностей во время проведения «прощальной распродажи». Так, например, покупателям из Москвы было недоступно оформление заказов на сайте из-за отсутствия интервалов доставки.

Общество,Дмитрий Уваров,Ikea,
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