Россиянам рассказали, можно ли подать в суд на IKEA за проваленную распродажу

«Прощальная распродажа» компании IKEA пошла не по плану. Покупатели жалуются на невозможность оформить заказ, недовоз покупок и отказ со стороны ритейлера вернуть деньги. Представитель Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров и специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко рассказали, могут ли недовольные покупатели обратиться с жалобой в суд. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».

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Эксперты считают, что действия IKEA незаконны и нарушают законодательство о защите прав потребителей.

«В случае неисполнения договора купли-продажи потребитель вправе направить письменное требование продавцу о передаче товара либо о возврате денег. В последующем, если продавец не принял меры, потребитель может обратиться в суд», – сообщает Дмитрий Уваров.

Кроме того, Яна Бондаренко напоминает, что по закону IKEA должна отреагировать на письменное требование передать товар или деньги за него в срок до 10 дней.

«Если после направления претензии от компании нет ответа, не надо ждать его месяцами — бегом к юристу, он подготовит исковые документы и направит их в суд. Если иск касается товара или возврата денег на сумму до 100 000 рублей, то дело рассмотрят в течение 2 месяцев», – рассказала эксперт.

Эксперты также напоминают, что при массовых нарушениях прав потребителей пострадавшие могут подать коллективный иск.