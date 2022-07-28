Роспотребнадзор ответил на слухи о возвращении коронавирусных ограничений

В России нет необходимости вновь вводить коронавирусные ограничения. Об этом Роспотребнадзор заявил в своем Telegram-канале, отвечая на появившиеся в соцсетях слухи о возобновлении мер против COVID-19.

Ведомство подчеркнуло, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако он вызван распространением новых подвидов штамма коронавируса «Омикрон», при которых болезнь протекает не так тяжело.