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48 минут назад

Роспотребнадзор не исключил возвращения антиковидных ограничений в РФ

Москва24иещё 1

В России могут вернуть ограничительные меры при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", – приводится комментарий Роспотребнадзора в телеграм-канале портала стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что причиной для возвращения ограничительных мер может стать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявлено 11 515 новых случаев COVID-19, это максимум с 13 апреля. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение – в 40, ситуация не изменилась в 14 субъектах.

За последние сутки в России госпитализировали 1 491 человека с коронавирусом. Это на 8,4% меньше, чем днем ранее. Также после лечения от коронавируса за последние 24 часа выздоровели 5 018 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 958 463 человека.

Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.

Роспотребнадзор,
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