В регионах предложили ввести туристический сбор

Думский комитет по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионы законопроект о туристическом сборе, дающий право собирать деньги любому региону. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участника туристического рынка.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Эксперимент по взиманию курортного сбора начали в 2018 году. Такое право дали Краснодарскому, Ставропольскому, Алтайскому краям и Республике Крым. Курортный сбор ввели в первых трех регионах, а в Крыму такой возможностью не воспользовались. Собранные средства по закону можно направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры. В регионах была установлена административная ответственность как для туристов, которые игнорируют обязанность уплатить сбор, так и для предпринимателей, которые не собирают, не учитывают или не отправляют полученные суммы в бюджет.

Ранее о начале работы над новым проектом сообщала заместитель председателя туристического Комитета Госдумы Наталья Костенко. Платеж в размере 100 рублей в сутки по замыслу сможет ввести любой регион.

Как следует из материала издания, глава Комитета Сангаджи Тарбаев пояснил, что основная работа над документом начнется осенью, а пока «ситуация остается сложной, а вопрос — дискуссионным».