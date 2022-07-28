Регистрацию «Новой газеты» потребовали признать недействительной

Роскомнадзор обратился в Басманный суд с иском о признании регистрации средства массовой информации «Новой газеты» недействительной. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
«Иск Роскомнадзора к ЗАО «Издательский дом «Новая газета» о признании регистрации средства массовой информации недействительной зарегистрирован в суде 26 июля, у судьи есть три дня для решения вопроса о принятии иска», - сказала она.
Ранее Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.