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7 минут назад

Роскомнадзор просит суд признать регистрацию «Новой газеты» недействительной

Агентство «Москва»иещё 2

Роскомнадзор обратился в Басманный суд с иском о признании регистрации средства массовой информации «Новой газеты» недействительной. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Регистрацию «Новой газеты» потребовали признать недействительной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иск Роскомнадзора к ЗАО «Издательский дом «Новая газета» о признании регистрации средства массовой информации недействительной зарегистрирован в суде 26 июля, у судьи есть три дня для решения вопроса о принятии иска», - сказала она.

Ранее Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

Общество,Роскомнадзор,
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