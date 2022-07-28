Отец Тепляковой отреагировал на информацию о гонорарах за съемки

На слухи о финансовой поддержке со стороны государства и о больших гонорарах за съемки отреагировал Евгений Тепляков — отец десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и шести ее братьев и сестер. Об этом он написал в личном блоге.

Фото: YouTube YouTube

«Тепляковы живут в Москве более десяти лет, не зарегистрированы ни в каких благотворительных фондах, жилье для них государство никогда не выделяло и не оплачивало», — написал глава известной семьи.

По словам Теплякова, ни он, ни его родные на текущий момент ни разу не участвовали в съемках за деньги.

«Но детям дарили электронные устройства и другие подарки, за что большое спасибо. К съемкам это не имеет отношения», — уточнил он.

Россиянин добавил, что государство помогает им, как и другим многодетным семьям, различными формами пособий, которые «прозрачны и открыты».