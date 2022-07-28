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40 минут назад

Отец Алисы Тепляковой отреагировал на информацию о гонорарах за съемки

Мослента

На слухи о финансовой поддержке со стороны государства и о больших гонорарах за съемки отреагировал Евгений Тепляков — отец десятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и шести ее братьев и сестер. Об этом он написал в личном блоге.

Отец Тепляковой отреагировал на информацию о гонорарах за съемки
Фото: YouTubeYouTube

«Тепляковы живут в Москве более десяти лет, не зарегистрированы ни в каких благотворительных фондах, жилье для них государство никогда не выделяло и не оплачивало», — написал глава известной семьи.

По словам Теплякова, ни он, ни его родные на текущий момент ни разу не участвовали в съемках за деньги.

«Но детям дарили электронные устройства и другие подарки, за что большое спасибо. К съемкам это не имеет отношения», — уточнил он.

Россиянин добавил, что государство помогает им, как и другим многодетным семьям, различными формами пособий, которые «прозрачны и открыты».

Ранее Тепляков пригрозил судом ректору московского вуза «Синергия» Артему Васильеву. Он сделал это после того, как его детям было отказано в поступлении в учебное заведение из-за возраста.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,Артем Васильев,МГУ,
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