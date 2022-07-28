Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем

«Еще Москва невероятно чистый город: нигде нельзя встретить даже бумажку на улице. В Москве все создано для комфорта. За последние пять лет все сильно изменилось, разница гигантская. На мой взгляд, по сравнению с тем же Парижем инфраструктура в Москве для жизни с ребенком в разы комфортнее. В каждом дворе есть площадка, во многих местах приспособлены переходы, въезды в магазины», — поделилась актриса.