В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
51 минуту назад

Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем

Lenta.ru

Российская актриса, звезда сериала «Молодежка» Анастасия Стежко рассказала, что в сравнении с Парижем в Москве лучше обстоят дела с инфраструктурой для детей. Она назвала преимущество российской столицы перед французской в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Звезда сериала «Молодежка» назвала преимущество Москвы перед Парижем
Фото: ShutterstockShutterstock

Во время разговора актриса сравнила Москву с другими мировыми столицами. По ее словам, в российском городе выше уровень сервиса и обслуживания. Стежко отметила, что по Москве удобно перемещаться с ребенком, также в городе созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

«Еще Москва невероятно чистый город: нигде нельзя встретить даже бумажку на улице. В Москве все создано для комфорта. За последние пять лет все сильно изменилось, разница гигантская. На мой взгляд, по сравнению с тем же Парижем инфраструктура в Москве для жизни с ребенком в разы комфортнее. В каждом дворе есть площадка, во многих местах приспособлены переходы, въезды в магазины», — поделилась актриса.

Ранее российский актер Никита Ефремов заявил, что в сравнении с мировыми столицами в Москве удобнее метро. Актер положительно отозвался о метрополитене Москвы, однако отметил, что в Нью-Йорке лучше обстоят дела с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями.

Общество,Анастасия Стежко,Никита Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители