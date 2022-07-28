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1 час назад

Актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на существование в Латвии

FBM.ru

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на зарубежный образ жизни. По ее словам, его нельзя сравнить с жизнью в РФ.

Покинувшая Россию Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии
Фото: FBM.ruFBM.ru

Когда началась спецоперация на Украине, артистка негативно высказалась на этот счет, и выехала из страны в Латвию. Там она столкнулась с финансовыми трудностями, поэтому ей пришлось искать несколько работ.

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» — говорит Хаматова.

Общество,Чулпан Хаматова,
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