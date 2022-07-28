Покинувшая Россию Хаматова пожаловалась на жизнь в Латвии

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова пожаловалась на зарубежный образ жизни. По ее словам, его нельзя сравнить с жизнью в РФ.
Когда началась спецоперация на Украине, артистка негативно высказалась на этот счет, и выехала из страны в Латвию. Там она столкнулась с финансовыми трудностями, поэтому ей пришлось искать несколько работ.
«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» — говорит Хаматова.