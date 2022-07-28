В Краснодаре в ходе встречи с родителями школьников заместитель главы администрации региона Анна Минькова нагрубила краснодарцам, когда отвечала на жалобу о трудностях с записью первоклассников в школу. О произошедшем на мероприятии случае сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео.
Высокопоставленная чиновница заявила местным жителям, что они должны были сначала проверить наличие мест в общеобразовательном учреждении перед тем, как родить детей.
Отмечается, что Минькова после состоявшейся встречи принесла свои извинения. В личном Telegram-канале она написала, что не хотела своими высказываниями никого задеть.
«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — заявила в соцсети Минькова.
Она также рассказала, что беседа с краснодарцами продолжалась более трех часов. Для решения данной проблемы будет создана специальная общественная группа, сообщила вице-губернатор. Предполагается, что в нее должны войти руководства школ, представители департамента образования, а также активные родители.