В Краснодаре в ходе встречи с родителями школьников заместитель главы администрации региона Анна Минькова нагрубила краснодарцам, когда отвечала на жалобу о трудностях с записью первоклассников в школу. О произошедшем на мероприятии случае сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующее видео.

Высокопоставленная чиновница заявила местным жителям, что они должны были сначала проверить наличие мест в общеобразовательном учреждении перед тем, как родить детей.

Отмечается, что Минькова после состоявшейся встречи принесла свои извинения. В личном Telegram-канале она написала, что не хотела своими высказываниями никого задеть.

«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — заявила в соцсети Минькова.