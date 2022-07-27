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49 минут назад

Умер солист Мариинского театра Юрий Марусин

Елена Прошина

Солист Мариинского театра Юрий Марусин скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба культурной организации.

Умер солист Мариинского театра Юрий Марусин
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Отмечается, что «его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены» на протяжении нескольких десятков лет. Он успешно пел как лирические, так и драматические партии. Вместе с тем, сильные, полные скрытых противоречий трагические образы Марусин любил особенно.

Певец запомнился поклонникам в роли певца Германа из оперы «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. В этой партии он выступал на наиболее престижных мировых сценах. Кроме того, Марусин превосходно исполнял классические оперные арии.

Солист Мариинского театра «продолжал петь до конца своей жизни». Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью в Санкт-Петербургской консерватории.

За свои заслуги Марусин получил звание народного артиста России, орден Почета. Кроме того, стал лауреатом Госпремии СССР. В Италии его наградили бюстом Джузеппе Верди.

Российский оперный певец Владимир Самсонов подчеркнул, что Юрий Михайлович навсегда «останется в памяти суперпрофессионалом и достойным и честным человеком», пишет издание «Невские новости».

Общество,Юрий Марусин,Владимир Самсонов,Джузеппе Верди,Петр Чайковский,
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