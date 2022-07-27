Названо условие для отмены в России моратория на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь в России не может быть отменен ни дополнительными решениями Конституционного суда России, ни поправками в федеральные законы, ни даже поправками в Конституцию России. Об этом 27 июля заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному строительству и госстроительству Андрей Клишас на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Он отметил, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не раз высказывался по поводу того, что мораторий на смертную казнь не является следствием вступления России в Совет Европы, и выход России из него на этот мораторий не влияет.

«В России сложился такой правовой режим, при котором такой мораторий не может быть отменен никакими дополнительными решениями КС России, ни поправками в федеральные законы, даже поправки в Конституцию это не могут изменить. Изменить может только принятие новой Конституции России», — пояснил Клишас.

При этом сенатор отметил, что является последовательными противником возвращения смертной казни.

России в настоящее время не следует сворачивать с пути гуманизации законодательства и отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призывы многих политиков. Об этом в лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в среду сообщил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.

"Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", - сказал он.

Зорькин также отметил, что вернуть в России смертную казнь можно только в случае принятия новой конституции. Другой путь, по его словам, невозможен. Председатель КС также напомнил, что Россия, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания конвенции - запретить смертную казнь, ратифицировав соответствующий протокол.

"Проект закона о ратификации был внесен президентом в Госдуму в 1999 году одновременно с проектом закона об упразднении смертной казни. Однако Госдума приняла обращение к президенту РФ о преждевременности ратификации этого законопроекта. Вместе с тем сам законопроект не был отклонен думой и, следовательно, с юридической точки зрения до сих пор считается находящимся на рассмотрении", - сказал он.

По словам Зорькина, КС решил эту проблему, признав неконституционным вынесение смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны.

"А в 2009 году Конституционный суд указал на невозможность назначения смертной казни даже после введения суда во всех регионах. <…> В итоге на основании этих двух решений Конституционного суда на часах истории России исчисляется время моратория на применение смертной казни. И я уверен, что нам не надо переводить эти стрелки в обратном направлении", - отметил он.

Глава Комитета Госдумы по международным делам, врио фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил применять смертную казнь к украинским боевикам, которые пытали мирных граждан и российских военнослужащих.

«Мы видим, какие зверства порой происходят в отношении наших военнослужащих», — сказал Слуцкий журналистам на подходе перед пленарным заседанием 19 апреля.

По его словам, это зверства, несовместимые с человеческой моралью.

«Мы вышли из Совета Европы, мы не связаны более европейской конвенцией по правам человека, и в частности шестым протоколом к ней, который устанавливает мораторий на смертную казнь», — сказал Слуцкий.

По его словам, сейчас имеет смысл подумать над тем, чтобы применять к украинским боевикам, которые пытают людей, «единственно возможную меру наказания, которую они заслужили, — смертную казнь». Он отметил, что это было бы абсолютно оправданно.

«Другого здравого подхода, кроме смертной казни, здесь быть не может», — считает Слуцкий.

Необходимо детально подходить к вопросу отхода от моратория на смертную казнь, ориентируясь при этом на настроения избирателей. В том числе можно было бы провести референдум по этой теме, если поступит такой общественный запрос, заявил в интервью ТАСС председатель ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, с выходом России из Совета Европы (СЕ) на различных площадках все чаще поднимают вопрос отмены моратория на смертную казнь, действующего в России с 1997 года.

«Но надо отметить, что за все время российского членства в СЕ мы так и не ратифицировали 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека (устанавливает мораторий на смертную казнь. — Прим. ред.). И причина этому — позиция большей части нашего же общества после чудовищных терактов в России и зверств националистов», — отметил Слуцкий.

При этом он уточнил, что «в случаях совершения жесточайших и зверских преступлений против человечности» ЛДПР выступает «за введение исключений и отход от моратория на исполнение высшей меры наказания». Однако это не значит, что нужно возвращать смертную казнь в Уголовный кодекс, как это было в Советском Союзе, добавил Слуцкий.

«Необходимо детально подходить к этому вопросу и ориентироваться на настроение избирателей. Не исключаю, что здесь можно было бы провести и референдум, если на это опять же будет запрос общества», — сказал политик.

Вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь не стоит на повестке дня, такая возможность не обсуждается. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле никак не менялась позиция на этот счет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос".

Как отметил Песков, "ситуация де-факто никак не меняется - она и де-факто, и де-юре остается [прежней]".

Ранее лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в интервью ТАСС, что, по его мнению, в вопросе отхода от моратория на смертную казнь следует учитывать мнение граждан. Он допустил возможность вынесения данного вопроса на референдум, если будет соответствующий запрос в обществе.

Российская Федерация не откажется от моратория на смертную казнь, несмотря на приостановления прав государства в Совете Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, возобновление применения смертной казни зависит, скорее, не от Совета Европы, а от отношения большинства членов парламента.

«Я думаю, что это так жестко не связано. Потому что все наши связи с Европой, которые существовали, они не были жестко завязаны на применении смертной казни. Это была, скорее, рекомендация. Сейчас в обществе настроения одни, а в Думе и в Администрации президента на этот счет несколько иные настроения. Я не думаю, что что-то существенно изменится в связи с тем, что у нас другие отношения станут с Советом Европы и с Европой вообще. Не вижу я на сегодня особые изменения в отношении к вопросу смертной казни со стороны большинства парламента. Хотя я повторяю, что ее следовало бы возобновить, и следовало бы применять и исполнять в отдельных, крайне редких случаях», — сказал он.

Ранее стало известно, что права России на представительство в Совете Европы (СЕ) приостановлены на фоне спецоперации РФ в Донбассе. В сообщении СЕ также говорится, что Российская Федерация остается членом организации и участником соответствующих конвенций СЕ, включая Европейскую конвенцию по правам человека.

Приостановка членства России в Совете Европы не приведет к обязательному восстановлению в России смертной казни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

«За 20 с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», — заявила Москалькова.

Ограничений для возвращения смертной казни в России больше нет, но все будет зависеть от криминогенной обстановки в стране — мораторий может сохраниться, если все будет спокойно, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

По словам Медведева, на эту тему есть правовая позиция и целый ряд решений Конституционного суда, побудительным мотивом для принятия которых стало участие России в конвенциях Совета Европы.

«Сейчас (после выхода России из СЕ. — Прим. ред.) эти конвенции для нас утратили силу», — сказал собеседник агентства.

В 2009 году Конституционный суд России принял решение, согласно которому суды в России более не могут выносить смертные приговоры, и признал невозможность назначения смертной казни.

«И это суверенное решение (КС), это действительно никак не связано напрямую с участием в Совете Европы, хотя внутренняя связь здесь, вне всякого сомнения, присутствует. Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране», — сказал Медведев.

Он отметил, что правовые позиции КС «основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации».

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — сказал Медведев.

Он пояснил, что даже решения КС могут меняться, и в истории страны уже были такие периоды. Зампред Совбеза напомнил, что после Великой Отечественной войны СССР отменил применение смертной казни, однако продолжалось это недолго.

«Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — пояснил Медведев.

Ранее, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, Медведев заявил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране типа смертной казни для опаснейших преступников».

Если будет принято решение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, то им придется отказаться от смертной казни. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина в эфире «Дума ТВ».

«Никакие законы, никакие поправки в наше законодательство не помогут, чтобы вернуть смертную казнь. Только новая Конституция. Поэтому мы прекрасно понимаем, если политически будет принято, что это будут субъекты в составе [России], надо понимать, что решение [о применении смертной казни] будет унифицировано», — сказала Панькина.

Верховный суд ДНР уже приговорил к смертной казни наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также уроженца Марокко Саадуна Брагима — они обвинялись в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу адвоката приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника, подданного Великобритании Шона Пиннера.

Уже более трех месяцев находятся в донецкой тюрьме двое пленных наемников из Великобритании и один из Марокко — Аслин Эйден, Шон Пиннер и Саадун Брагим.

Они были взяты в плен в Мариуполе с оружием в руках. И руки эти в крови наших солдат по самые плечи. Их вроде как приговорили в ДНР к смертной казни. Но приговор в исполнение почему-то так и не привели. Хотя по законам военного времени это можно было сделать очень быстро. Все факты против этих головорезов были налицо.

В чем причина задержки? Их может быть несколько.

Первое. Наш спецслужбы формируют некий обменный фонд военнопленных. Боевые действия на Украине продолжаются. Мало того — они набирают оборот.

Генеральное сражение за Донбасс еще впереди, а ВСУ клятвенно обещают контрнаступление на отбитый у них Херсон — чтоб устроить кровавую баню тем, кто встретил российскую армию с распростертыми объятьями. Такое вот тяжкое порождение ненависти побежденных. Поэтому будут новые бои, а в них будут новые пленные. И такой обменный фонд нам не помешает.

Хотя это аргумент малоубедительный. В донецких тюрьмах — почти десять тысяч пленных укровояк, и два-три наемника большой роли не сыграют. Хотя, как сказать. Вдруг за них попросят кураторы Зеленского?

Второе. В американской тюрьме до сих пор томится гражданин России военный переводчик Виктор Бут. Американцы обвиняют его в незаконной торговле оружием, не предъявляя, впрочем, никаких серьезных доказательств. А Бут не идет им навстречу и не подписывает никаких бумаг.

Я так понимаю, вопрос задержания Бута для американцев — это вопрос принципа. Но как только им предложат в обмен когорту пленных англичан и американцев — принципами можно и поступиться. Глядишь, и Бута спасем.

Третье. Возможно, наемники на встречах с нашими чекистами еще не «исповедовались» по полной программе. Еще не всю интересную информацию слили. И эта информации точно стоит нескольких месяцев жизни за решеткой.

И ради такого гейзера крайне интересной информации, который начинает фонтанировать из каждого наемника при характерном звуке снятого предохранителя, им и решили подарить несколько месяцев жизни. Авось, еще какие тайники откроются.

Четвертое. В Англии лохматый Джонсон вылетел из кресла премьер-министра, как пуля из нарезного ствола. И сейчас за это кресло перекусывают друг дугу кадыки и артерии министр иностранных дел Лиз Трасс и индиец-полукровка Риши Сунак, канцлер казначейства. Пока они идут ноздря в ноздрю. И неизвестно, чья возьмет. А ну как индиец, как факир на сцене, выхватит их своего рукава козырный туз в виде спасенного гражданина Великобритании, и пришпилит им своего конкурента, как ботаник — бабочку. Так и видишь по телевизору тожественное возвращение «своего сукиного сына» в аэропорту Лондона, мама сукиного сына рыдает у него на плече и истово благодарит на камеру смуглолицего спасителя Риши Сунака, скромно стоящего рядом.

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны судье из Донецкой народной республики, приговорившему к смертной казни наемников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следователи Службы безопасности подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье так называемой апелляционной палаты Верховного суда ДНР. Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Киев считает наемников комбатантами, а, следовательно, усматривает нарушение требований Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.