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35 минут назад

США отказали в визе для участия в турнире российскому киберспортсмену

Елена Прошина

Игроку команды Entity Gaming Ивану Москаленко (выступает под ником Pure) отказали в выдаче визы в США сообщает «Чемпионат.com». В конце апреля во время официального матча с Mind Games он нарисовал символ Z.

США отказали в визе для участия в турнире российскому киберспортсмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь Москаленко не сможет принять участие в турнире PGL Arlington Major, отметил капитан команды Дмитрий Полищук (Fishman). Предположительно, вместо него на мэйджоре выступит перуанский игрок Энцо Гианоли (Timado) из американской Team SoloMid. Официально организация Entity Gaming еще не сообщала о замене.

Напомним, что в конце апреля Москаленко нарисовал на мини-карте букву Z во время паузы. Из-за этого его команду дисквалифицировали с матча DPC-лиги Восточной Европы, а украинские комментаторы потребовали запретить Pure въезд в США и страны Евросоюза.

PGL Arlington Major по Dota 2 пройдет с 4 по 14 августа в Техасе. В ней примут участие 18 команд, а сумма призовых составит $500 тыс.

Общество,Дмитрий Полищук,ЕС,
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