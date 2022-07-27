Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в Донбасс, по которой будут доставляться грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры региона. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что паром, который задействован на линии «Ейск – Мариуполь»
вмещает до 700 тонн, на нем могут быть перевезены и более 130 пассажиров.
«Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», - отмечается в сообщении.
Ожидается, что в сутки паром будет совершать один кругорейс.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР и обязательно «приведет все в порядок».
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что правительство России создало специальный штаб по восстановлению территорий, чья инфраструктура пострадала в ходе военных действий. Также подготовлен ряд инициатив для того, чтобы «запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить».