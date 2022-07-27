Минобороны России запустило регулярную паромную линию в ДНР

Минобороны России запустило регулярную паромную линию в Донбасс, по которой будут доставляться грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры региона. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

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В Минобороны отметили, что паром, который задействован на линии «Ейск – Мариуполь»

вмещает до 700 тонн, на нем могут быть перевезены и более 130 пассажиров.

«Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», - отмечается в сообщении.

Ожидается, что в сутки паром будет совершать один кругорейс.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР и обязательно «приведет все в порядок».