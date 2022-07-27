Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что сообщения о грядущих запретах на выдачу шенгенских виз россиянам являются «фейками, повышающими градус напряженности». Информация об этом появилась на сайте организации.

По словам специалистов, сделанные официальными лицами и политиками Эстонии и Финляндии заявления о необходимости приостановить выдачу виз гражданам России единичны и не имеют «применения в прикладном плане».

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«Речь идет об обсуждениях в СМИ и заявлениях отдельных политиков. В финском парламенте, по крайней мере сейчас, не ведется подготовка никаких законопроектов, которые бы ограничивали визовый процесс в России. Никаких решений и документов не принималось ни в Финляндии, ни на уровне ЕС», — прокомментировали в ассоциации.

Кроме того, в АТОР обратили внимание, что вице-премьер Финляндии уже подтвердила продолжение выдачи виз отечественным туристам, подчеркнув, что вопрос о прекращении визового процесса должен быть согласован на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения, в связи с чем власти республики в настоящее время не планируют принимать подобных решений.

В заключение туроператоры напомнили, что, помимо Финляндии, прием документов на визы в России ведут и другие европейские страны, среди которых Франция, Италия, Греция, Испания, Венгрия.

Исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заявил, что его страна должна ужесточить политику выдачи виз российским гражданам, сообщает РИА «Новости».

По его словам, финский МИД готов рассмотреть этот вопрос, но сейчас глава кабмина Финляндии Санна Марин, как и многие другие министры правительства, находится в отпуске. Линден признался, что лично он выступает за ужесточение визовой политики.

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«В Финляндии люди удивляются, почему русские приезжают сюда, как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну, хотя это, вероятно, не вина этих отдельных людей. Я не могу сказать, когда будет принято решение», — подытожил Линден.

Сообщение о том, что парламент Финляндии запретил выдавать туристические визы гражданам России, оказалось частично недостоверным.

В проукраинских Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что парламент Финляндии официально запретил выдачу туристических виз россиянам из-за проведения спецоперации на Украине. В частности, один из первых таких постов был опубликован в Telegram-канале «Труха Украина» в понедельник, 25 июля.

Позже, 26 июля, схожая публикация появилась в Telegram-канале «КЛИРИК». В ней указывалось, что решение о запрете на выдачу виз гражданам России поддержали четыре крупнейшие партии финского парламента.

При этом в обоих случаях источник информации не упоминался.

Ведущие парламентские партии Финляндии 25 июля действительно выступили с предложением прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине, передавал ТАСС. Однако речи об официальном принятии данного решения не шло — уточнялось, что партии готовы поддержать подобную инициативу, в дальнейшем же она все равно должна быть рассмотрена на уровне правительства страны.

В посольстве Финляндии в Москве, комментируя РИА Новости возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявили, что на данный момент диппредставительство продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, и никакой приостановки нет.

Кроме того, ранее, 25 июля, исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам из-за ситуации на Украине.

Публикация о введении Финляндией запрета на выдачу туристических виз россиянам не получила широкого охвата в российских СМИ и соцсетях. При этом в большинстве федеральных СМИ и агентствах вышли публикации с корректным освещением ситуации.

Глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер заявил финскому агентству STT, что его страна в десять раз чаще стала отказывать в получении виз российским гражданам, сообщает РИА «Новости».

Таннер отметил, что объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам сейчас составляет 12% от поданных заявок.

«Доля отрицательных заявок в России составляет 12%, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз», — сказал он.

По словам Таннера, Финляндия ежедневно получает по тысяче заявлений от жителей России, что составляет 15% от допандемийного уровня.

Представитель МИД подчеркнул, что «текущая мощность» по выдаче виз в данный момент находится на максимуме, но «планов по ее увеличению нет».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз. Он допустил исключение в случае необходимости в выдаче гуманитарных виз.

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«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных [виз]», — слова премьера Польши передают РИА «Новости».

Россия в свете действий Запада не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями - русофобами, и воспринимаем их соответственно, - отметил дипломат. - Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии".



"В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами - членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", - добавил Волынкин.

Глава департамента МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС.

"Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами", - резюмировал он.

Возможность отмены выдачи шенгенских виз для россиян исключать нельзя, этот шаг неизбежно повлечет ответную реакцию со стороны Москвы, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем. В этом плане, да, наверное, исключать такой опасности нельзя, - сказал он. - Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю, естественно, это неминуемо повлекло бы реакцию со стороны Москвы".

При этом представитель Кремля отметил, что у стран Запада иссякает арсенал мер, способных оказать давление на Россию.

"Мы с вами видим, что страны ЕС, страны Северной Америки буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер. Мы видим также, что у них иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением", - подчеркнул он.

Песков также добавил, что по мере этого Запад принимает "все более и более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения".

Финские политики создали себе очередной миф, которым они вдохновляются. Так в своем Telegram-канале член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал сообщения финских СМИ о предложении ведущих партий страны прекратить выдачу виз россиянам.

По словам сенатора, в Хельсинки, видимо, не понимают, что от санкционного рвения Финляндии мало что зависит, а цель Запада — обрушить российскую экономику — недостижима, что понимают во всем мире.

Идея изоляции России, пишет Пушков, столь же бесплодная и ложная, как и многие предыдущие. Это напоминает борьбу с ядерным оружием в Ираке или политику поддержки «демократических сил» в Сирии, отметил он.

Как ранее сообщалось, все крупные парламентские партии Финляндии поддерживают запрет на выдачу шенгенских виз россиянам из-за спецоперации на Украине. Свою позицию они мотивируют «возможностью обхода антироссийских санкций».

Ситуацию с отказами Финляндией в визах россиянам понять совершенно невозможно, Хельсинки действует вопреки своим интересам. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз.

"Для чего это Финляндии, понять совершенно невозможно, это, конечно, действует вопреки их интересам, потому что несет дополнительный удар по их внутренней ситуации", - сказала она.



"Мы же сейчас видим крики и стоны из стран, которые являются частью ЕС и которые выстраивали свою экономику вокруг туризма, и в первую очередь туризма из России. Они же сейчас бьют во все колокола, в набат бьют, потому что они на фоне проблемы с энергетикой, диких цен на энергоносители, жуткой проблемы с логистикой, постпандемического восстановления еще получили результат собственных же действий, а именно отток российских туристов", - добавила дипломат.

Отвечая на вопрос о том, насколько высоки шансы у россиян в этом году остаться без шенгенских виз, Захарова предложила поинтересоваться об этом у стран ЕС.

"Они же давно начали использовать визы в качестве политического инструмента. Я напомню, что делают они это вопреки собственным обязательствам, в том числе и по линии ОБСЕ. Вы, наверное, помните, что большое количество документов подтверждало и переподтверждало намерение членов [Евросоюза] к построению общего пространства, непрепятствованию общению граждан, в том числе их перемещению, их визитам, их поездкам и так далее", - отметила она.

Евросоюз не собирается отменять выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в постоянном представительстве ЕС в Москве.

«На уровне Евросоюза не принималось решений об отмене выдачи шенгенских виз рядовым россиянам. Об этом заявил источник в постпредстве ЕС в Москве», — пишет РИА «Новости».

Антиковидные ограничения на въезд в Финляндию отменили с 15 июля, и только, казалось бы, путешественники получили возможность без всяких препятствий отправиться в Суоми, тут же появились новые проблемы. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что из-за большого спроса на оформление виз в графике не хватает свободных мест, а запись теперь закрыта аж до осени. В ведомстве уточнили: если некоторые желающие передумают, то можно будет записаться на их место. Причем в ведомстве в ответе на запрос NEWS.ru предположили, что спрос на визы останется относительно высоким и в ближайшие месяцы. Создавшейся ситуацией тут же воспользовались предприимчивые люди. На интернет-сервисе «Авито» с каждым часом появляется все больше объявлений с предложениями записать на сдачу документов в визовый центр, а также — в оформлении полного пакета документов. Цены за место в очереди для сдачи документов колеблются от 500 до 10 тыс. рублей, чем более срочно надо, тем выше цена.

В начале июля Финляндия отменила антиковидные ограничения на своей внешней границе. В связи с этим были также сняты ограничения на прием визовых заявлений. До того Финляндия принимала заявления только от отдельных категорий лиц. Из-за снятия ограничений количество потенциальных заявителей увеличилось, что привело к увеличению спроса. Это отразилось на доступности мест в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге, включая запись на август, — ответили на запрос NEWS.ru в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

За первые три дня с момента снятия коронавирусных ограничений границу России с Финляндией пересекли почти 10 тысяч человек. Большинство путешественников проезжали границу на автобусах и автомобилях, а кто-то на велосипедах.

За двухлетний перерыв во время закрытых из-за ковида границ у большинства россиян визы уже успели закончиться, а получать новые никто не торопился, тем более на фоне сложившейся ситуации в мире. Но как только финские власти сообщили об открытии границ, многие поспешили оформлять документы. Только оказалось, что это не так просто. Еще несколько дней назад петербуржцы, пробиваясь через бесконечные глюки и обновляя сайт ведомства каждые полчаса, едва ли могли найти свободный слот на август. А на момент написания материала такая возможность и вовсе исчезла, чем воспользовались предприимчивые люди.

Так, один из продавцов, представившийся Николаем, сообщил корреспонденту NEWS.ru, что все имеющиеся у него места на настоящий момент заняты. Но если нужно очень срочно, то он может выбить место и на конец июля. Только вот заплатить придется 10 тыс. рублей. Но если купить место на начало августа, то это будет стоить уже 5 тыс. рублей, а на вторую половину августа — 3 тыс. рублей. Благо, что оплата осуществляется по факту после записи, поэтому потерять деньги никто не рискует.

«Просто придете в назначенное время, и все», — сказал Николай.

Еще один анонимный продавец, который опубликовал такое же объявление, объяснил нашему корреспонденту, что записывались они «парами, вместе с друзьями, а в итоге поехали в другую страну». Поэтому они планируют освободить места на 27 июля, но не бесплатно, а за «символические полторы тысячи рублей».

Греческая Финляндия

Внимание NEWS.ru привлекло еще одно объявление на «Авито», в котором продавец Ульяна предлагала не только место в очереди, но и свои услуги по полному оформлению визы за 20 тыс. рублей. Связавшись с ней, наш корреспондент узнал, что петербурженка нашла интересный метод все-таки попасть в Финляндию, но через территорию Греции. Как известно, Шенгенская зона представляет собой пространство из 26 европейских государств, между которыми нет пограничного контроля. Все передвижения туристов в этих странах осуществляются по нормам единого шенгенского законодательства. Греция входит в число участников этого соглашения, поэтому все путешественники, получив визу в Грецию, смогут беспрепятственно передвигаться по всем другим государствам Шенгенской зоны, в том числе и Финляндии, утверждает Ульяна.

«Запись на получение визы в Финляндию осуществляется сейчас только на сентябрь, и то люди записываются в электронную очередь самостоятельно. Других выходов тут нет, про это можно забыть. Греция и Финляндия в вопросах виз абсолютно равноценны. Получив визу, вы сможете поехать через Афины в любую страну, которая входит в Шенгенскую зону», — утверждает Ульяна. — «На то она и шенгенская виза. Вы ее получаете, а куда с ней ехать — ваш выбор. Я записываю граждан в греческое консульство и помогаю им оформить визу. Пока люди не все знают об этом обходном пути, поэтому места еще остались, ближайшее — 26 июля. Но и в греческом консульстве ажиотаж потихонечку начинается, поэтому стоит поторопиться».

При этом девушка призналась, что ранее она работала по найму, оформляя путевки и визы, а сейчас работает на себя и даже имеет офис в Питере, где помогает путешественникам. Поэтому, по ее словам, сомневаться в надежности ее помощи не нужно. Помимо всего прочего, в стоимость услуги также входят визовые сборы. О торге Ульяна отказалась говорить напрочь.

Впрочем, в московском визовом центре VFC Global, который оформляет в том числе и визы в Финляндию, корреспонденту NEWS.ru рассказали, что правило шенгена, что страной первого въезда должно быть именно то государство, которое выдало шенгенскую визу. Но в петербургском визовом центре отметили, что подавать заявление на визу нужно ту страну, которая является основной страной поездок. Поэтому вариант петербургского агента Ульяны со схемой въезда в Финляндию через Грецию в принципе очень даже актуален и может стать альтернативным вариантом.

Ситуация в консульствах Финляндии в других городах относительно спокойнее. В Петрозаводске и Мурманске NEWS.ru заявили, что есть небольшой ажиотаж, но места все же остались и граждане могут спокойно записаться. Поэтому жители Санкт-Петербурга могут подать заявления на визу и в других городах.

В Москве в визовом центре VFC Global мест для записи на финскую визу нет до середины августа. Сотрудники рекомендуют постоянно отслеживать сайт, может быть, появится возможность попасть в очередь. С сентября, надеются они, будет посвободнее, но точно никто предсказать не берется.

При этом сотрудники консульства обратили внимание, что места в очереди на получение финской визы были выставлены на продажу на различных платформах и пообещало внести изменения в системе записи на прием. Правда, о каких именно мерах идет речь, в ведомстве не уточнили. Там также добавили, что они не несут ответственности за деятельность предприимчивых граждан.

По сравнению с 2019 годом поток туристов из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок. Об этом агентству «Прайм» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, тупроток в Европу из России в настоящее время равен нескольким десяткам тысяч.

«В 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион туристов из России. Европа в совокупности занимала лидирующее положение – то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию», – сказала она, напомнив, что в 2020-2021 годах из-за коронавирусных ограничений европейское направление практически отсутствовало на туристическом рынке.

При этом глава АТОР отметила, что, несмотря на недоступность многих стран, каких-то принципиальных изменений туристического потока не произошло.

«Из зарубежных направлений по-прежнему лидирует Турция, так оно и было и в предыдущие годы, из внутренних – Краснодарский край», – сказала Ломидзе.

В туроператоре Tez Tour также добавили, что отсутствие прямого авиасообщения с Европой и возможность въехать в некоторые страны ЕС воспринимается на рынке не так остро.

«Это направление так и не было в полной мере доступно нашим соотечественникам с начала пандемии коронавируса. Амбассадорами в 2021 году стали Греция и Кипр – страны, традиционно пользующиеся популярностью у клиентов туроператора в летнем сезоне. Отсутствие прямых рейсов на этих направлениях особенно заметно», – пояснили в компании.

В настоящее время большинство туристов направляются в Европу через Финляндию, Стамбул и Дубай. До пандемии – в 2019 году – самыми популярными странами ЕС стали Эстония (1,9 миллиона поездок), Германия (1,4 миллиона поездок) и Италия (1,3 миллиона поездок).

«При этом надо понимать, что 5% от тех, кто летал в Европу, продолжают это делать, невзирая на стоимость и сложности с логистикой. Есть и те, кто принял решение отложить свои поездки в ЕС и посмотреть, как ситуация будет развиваться в зимний период. Однако часть переориентировалась на ОАЭ, Мальдивы и, безусловно, в летний сезон 30-40% переключились на Турцию», – отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.