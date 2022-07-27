«Коммерсант»: в российских поликлиниках закончился «Спутник Лайт»

Россиянам предлагают сделать бустерную прививку от COVID-19 первым компонентом «Спутника V», а вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации в большинстве поликлиник. Об этом пишет «Коммерсант».

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По данным издания, такие рекомендации врачи дают при обращении в поликлиники в Хабаровском крае, Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму.

У жителей Санкт-Петербурга для прививки от коронавируса есть выбор из нескольких вакцин: «Спутник V», «Спутник М», порошок «Гам-Ковид-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В комитет по здравоохранению региона уточнили, что для ревакцинации используется первый компонент «Спутника V».

А в администрации Курской области пояснили, что в регионе еще есть «минимальные остатки «Лайта», но в основном ревакцинацию делают первым компонентом вакцины «Спутник V».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что «Спутник Лайт» был «временной заглушкой», так как были сложности с производством второго компонента «Спутника V», а прививать ряд категорий населения России нужно было быстро. Сейчас дефицит второго компонента устранен и потребность в «Лайте» пропала.