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12 минут назад

«Коммерсант»: в российских поликлиниках закончился «Спутник Лайт»

Алиса Селезнёва

Россиянам предлагают сделать бустерную прививку от COVID-19 первым компонентом «Спутника V», а вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации в большинстве поликлиник. Об этом пишет «Коммерсант».

«Коммерсант»: в российских поликлиниках закончился «Спутник Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, такие рекомендации врачи дают при обращении в поликлиники в Хабаровском крае, Амурской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областях, Бурятии и Крыму.

У жителей Санкт-Петербурга для прививки от коронавируса есть выбор из нескольких вакцин: «Спутник V», «Спутник М», порошок «Гам-Ковид-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В комитет по здравоохранению региона уточнили, что для ревакцинации используется первый компонент «Спутника V».

А в администрации Курской области пояснили, что в регионе еще есть «минимальные остатки «Лайта», но в основном ревакцинацию делают первым компонентом вакцины «Спутник V».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что «Спутник Лайт» был «временной заглушкой», так как были сложности с производством второго компонента «Спутника V», а прививать ряд категорий населения России нужно было быстро. Сейчас дефицит второго компонента устранен и потребность в «Лайте» пропала.

Ранее академик РАН Александр Горелов рассказал, что за последние недели в России произошел рост заболеваемости коронавирусом. Иммунологи предупреждают, что осенью российские регионы может накрыть новая волна COVID-19. При этом, по данным портала Стопкоронавирус.рф, в России наблюдается снижение коллективного иммунитета к COVID-19 до 12,3%.

Общество,Александр Горелов,Коммерсант,РАН,
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