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10 минут назад

ЕК: Невозможно полностью прекратить выдачу виз россиянам

Вечерняя Москваиещё 4

Полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России нельзя. Такое заявление сделали представители Еврокомиссии в ответ на запрос центральной финской газеты Helsingin sanomat в четверг, 28 июля.

В Евросоюзе открестились от решения не выдавать россиянам визы
Фото: Кожохин Александр / Вечерняя МоскваКожохин Александр / Вечерняя Москва

— Всегда есть группы, которые должны их получать, например въезжающие с гуманитарными целям, члены семей, журналисты, диссиденты, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕК добавили, что каждая европейская страна в праве самостоятельно принимать решение по поводу выдачи краткосрочных шенгенских виз или отказа по заявлениям на визу в индивидуальном порядке, передает РИА Новости.

На фоне геополитического кризиса некоторые европейские политики предложили перестать выдавать туристические визы россиянам, в том числе и «шенген», необходимый для посещения стран Евросоюза. В Кремле заявили, что в случае отказа россиянам в шенгенских визах Россия отреагирует крайне негативно.

Вечерняя Москва побеседовала с вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрием Барзыкиным о том, какие страны больше всех потеряли из-за отсутствия российских туристов. По его словам, это страны на берегу Средиземного моря, а также Чехия и Венгрия.

Общество,Российский союз туриндустрии,Еврокомиссия,ЕС,
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