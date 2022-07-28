В Евросоюзе открестились от решения не выдавать россиянам визы

Полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России нельзя. Такое заявление сделали представители Еврокомиссии в ответ на запрос центральной финской газеты Helsingin sanomat в четверг, 28 июля.
— Всегда есть группы, которые должны их получать, например въезжающие с гуманитарными целям, члены семей, журналисты, диссиденты, — говорится в сообщении.
Кроме того, в ЕК добавили, что каждая европейская страна в праве самостоятельно принимать решение по поводу выдачи краткосрочных шенгенских виз или отказа по заявлениям на визу в индивидуальном порядке, передает РИА Новости.
На фоне геополитического кризиса некоторые европейские политики предложили перестать выдавать туристические визы россиянам, в том числе и «шенген», необходимый для посещения стран Евросоюза. В Кремле заявили, что в случае отказа россиянам в шенгенских визах Россия отреагирует крайне негативно.
Вечерняя Москва побеседовала с вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрием Барзыкиным о том, какие страны больше всех потеряли из-за отсутствия российских туристов. По его словам, это страны на берегу Средиземного моря, а также Чехия и Венгрия.