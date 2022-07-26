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49 минут назад

Анатолий Вассерман стал талисманом Rutube

Газета.Ru

Видеохостинг Rutube сделал Анатолия Вассермана «лицом» своего официального канала, а также опубликовал серию познавательных роликом с его участием. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале сервиса Rutube.

Анатолий Вассерман стал талисманом Rutube
Фото: RUTUBERUTUBE

У официального канала Rutube на одноименной платформе сменилось оформление: теперь на аватаре и обложке аккаунта изображен политолог, журналист и участник многих интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Вместе с тем Rutube запустил шоу «Все, что нудно про Rutube» в формате телеигры «Своя игра», в котором известный эрудит отвечает на вопросы про работу видеохостинга.

«Для начала нужно придумать название для канала. Причем оно должно быть запоминающимся. Я бы выбрал всем известны математический термин «абстракция отождествления», – так, например, ответил эрудит на вопрос о том, как оформить канал на Rutube.

На данный момент у «Все, что нудно про Rutube» вышло четыре эпизода, каждый из которых длится примерно по одной минуте.

Помимо Анатолия Вассермана в шоу участвует и другой постоянный герой «Своей игры» – это ведущий Петр Кулешов. Его голосом во «Всем, что нудно про Rutube» озвучиваются вопросы.

Ранее «Газета.Ru » писала, как Twitch заблокировал стримера-трансгендера и вляпался в скандал.

Общество,Петр Кулешов,Анатолий Вассерман,
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